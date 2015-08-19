Home Gossip Miley Cyrus in topless su Instagram: "Buonanotte da me e dalla mia tetta"

Miley Cyrus in topless su Instagram: "Buonanotte da me e dalla mia tetta"

di Redazione 19/08/2015

Miley Cyrus, si sa, ama stupire e far parlare di sé. Lo ha fatto un'altra volta, postando una foto su Instagram che la ritrae senza reggiseno, prima di andare a dormire In attesa di presentare i prossimi Video Music Awards, il 30 agosto, Miley Cyrus ha voluto augurare una buonanotte a tutti i suoi follower a modo suo. "Buonanotte da me e dalla mia tetta", recita il post su Instagram collegato all'immagine che la ritrae in topless. Ovviamente, il seno è coperto dalla celebre stellina per evitare la censura del social. Tra un impegno e l'altro, dunque, Miley non trascura i suoi 'seguaci'; anzi li allieta con delle foto mozzafiato. La Cyrus è molto attiva sui social che usa anche per rendere noti i suoi impegni; ad esempio ha recentemente fatto sapere che il prossimo 3 ottobre presenterà la prima puntata della nuova stagione del SNL. L'eccentrica e disinibita popstar ha molti fan nel mondo ma i detrattori non mancano mai. La rivista "The Hollywood Reporter" ha stilato la classifica dei personaggi famosi più detestati degli Usa e Miley Cyrus occupa l'ottava posizione. La Cyrus, però, non se la prende perché sa di essere amatissima; non crede molto alla classifiche stilate dai magazine. Miley, nel corso di un'intervista rilasciata a Marie Claire Usa, che le ha dedicato la copertina dell'ultimo numero, ha parlato del suo passato e dei tempi in cui ha interpretato la ragazzina acqua e sapone Hannah Montana: "Ero solo una ragazza fragile di 16 anni con una parrucca e un sacco di trucco, quando rivedo quegli scatti perfetti, mi sento una m.... Schiariscono la pelle di ragazze nere. Ammorbidiscono le rughe. E' pazzesco come la gente abbia deciso il modo in cui dovevo essere...". Ora Miley rinnega i tempi di Hannah Montana. E' innegabile, però, che per lei entrare nel cast della celebre serie tv, nel 2005, è stato un vero trampolino di lancio, visto che si fece conoscere, in poco tempo, in tutto il mondo. La popolarità di Miley accrebbe velocemente. Poche celebrità sono diventate famose in così poco tempo. Ora Miley è, senza dubbio, una delle popstar più ricche e rinomate al mondo.

