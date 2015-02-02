Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Teramo: portavalori Ivri assaltato durante consegna denaro a ufficio postale

Redazione Avatar

di Redazione

02/02/2015

Momenti di panico in Abruzzo, dove due uomini armati di pistola si sono scagliati contro un portavalori del'Ivri nel momento della consegna dei soldi all'ufficio postale di Martinsicuro, piccolo paese in provincia di Teramo.

Secondo le prime indiscrezioni, i delinquenti hanno sparato due colpi contro il portavalori e poi si sono dati alla fuga con un'auto rubata. Nessuno è rimasto ferito.

Le forze dell'ordine indagano sull'episodio. Nel momento dell'assalto, viaggiavano sul portavalori tre persone, autista compreso. Una guardia giurata è stata aggredita mentre consegnava all’ufficio postale un pacco in cui c'erano le pensioni.

I delinquenti miravano al contenuto del portavalori, ovvero le pensioni che dovevano essere consegnate a molti uffici postali. Nel portavalori c'erano circa 500.000 euro. L'Ivri ha inviato un secondo portavalori per continuare le consegne.

Intanto è caccia ai rapinatori.

