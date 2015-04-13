Marco Rubio correrà per presidenziali Usa: "Hillary Clinton è passato"

"Mi sento la persona giusta per parlare di futuro agli americani". Certo non sarà modesto, ma Marco Rubio ha una tenacia da vendere. Il repubblicano di origine cubane si candiderà per le prossime presidenziali americane, tentando il colpaccio. Hillary Clinton è avvisata.

Soffermandosi, durante una conference call, sulla moglie di Bill Clinton, Rubio ha asserito: "Hillary Clinton è una leader del passato". Il repubblicano sostiene che bisogna votare per lui in quanto è un fervido paladino dell'american dream, ovvero il 'sogno americano'.