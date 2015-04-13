Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Marco Rubio correrà per presidenziali Usa: "Hillary Clinton è passato"

Redazione Avatar

di Redazione

13/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

"Mi sento la persona giusta per parlare di futuro agli americani". Certo non sarà modesto, ma Marco Rubio ha una tenacia da vendere. Il repubblicano di origine cubane si candiderà per le prossime presidenziali americane, tentando il colpaccio. Hillary Clinton è avvisata.

Soffermandosi, durante una conference call, sulla moglie di Bill Clinton, Rubio ha asserito: "Hillary Clinton è una leader del passato". Il repubblicano sostiene che bisogna votare per lui in quanto è un fervido paladino dell'american dream, ovvero il 'sogno americano'.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Madonna porta "Rebel Heart" a Torino: aggiunte altre date

Articolo Successivo

Modena, auto in sottopasso allagato: muore. Zona era stata transennata

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016