Modena: Lastra di Marmo Camino Travolge Bimba di 4 Anni

di Redazione 25/02/2016

Tragica fatalità a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, dove una bimba di 4 anni è morta dopo essere stata travolta da una lastra di marmo caduta dal camino della sua casa E' successo ieri sera, verso le 19. La piccola stava giocando in salone assieme al fratellino di 8 anni quando, all'improvviso, le è piombata addosso quella pesante lastra di marmo che non le ha dato scampo. Il fratellino non ha riportato ferite. I genitori, che si trovavano al piano superiore, sono stati richiamati da un forte rumore e sono subito scesi, constatando il dramma. La bimba è stata schiacciata dal pezzo di marmo, che è andato in frantumi. Sul posto sono subito accorsi gli operatori del 118 e i carabinieri di Castelfranco. Vane le operazioni di rianimazione. Gli investigatori hanno iniziato a compiere i primi accertamenti per ricostruire la dinamica del funesto episodio. E' probabile che la bimba, mentre giocava, abbia afferrato la mensola di marmo del camino che, purtroppo, si è staccata e l'ha travolta. Una tragica fatalità che lascia decisamente sconcertati. In Emilia Romagna è ancora vivido il ricordo della bimba di 6 anni che, 2 anni fa, venne schiacciata da una statua di marmo. Tale dramma ebbe luogo, invece, a Correggio (Reggio Emilia). La bambina stava giocando nel giardino della casa dei nonni quando, accidentalmente, ha toccato una statua di marmo che le è caduta sopra. Gli investigatori iniziarono a svolgere tutti gli accertamenti del caso, rilevando che, forse, la piccola sfiorò la base della statua. Vana la corsa all'ospedale, dove la bimba arrivò morta. I genitori della vittima, un'insegnante e un fotografo, sono molto conosciuti in paese. Bene, questi due episodi non fanno altre che ricordarci di non lasciare i bimbi soli per molto tempo, anche se si hanno cose importanti da fare. In fondo, cosa c'è di più importante del dedicare tempo ai propri figli?

