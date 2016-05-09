Nuovo caso di meningite a Firenze: 19enne ricoverata al Careggi

Massima allerta in Toscana per un nuovo caso di meningite. Una 19enne è stata ricoverata all'ospedale Careggi di Firenze perché affetta da meningite C. E' il 23esimo caso riscontrato in Toscana dall'inizio del 2016

"Quando noi parliamo di meningite facciamo riferimento in questo caso a meningite da meningococco. In alcuni casi provoca meningite vera e propria, in altri dà una setticemia, un'infezione generalizzata".

La 19enne presentava i tipici sintomi della meningite di tipo C. I medici hanno subito accertato che si trattava di tale patologia ed hanno applicato il protocollo previsto per tali casi. La giovane, le cui condizioni sono stabili, è attualmente ricoverata nel reparto di terapia intensiva e rianimazione. Pare che la ragazza non si sia vaccinata sebbene la Regione Toscana, a partire dall'anno scorso, abbia esortato giovani e non solo a vaccinarsi. Gli stessi medici di famiglia toscani hanno raccomandato e raccomandano ai pazienti di sottoporsi a copertura vaccinale perché il rischioè alto. L'anno scorso, in Toscana, sono morte 6 persone a causa della meningite di tipo C, nonostante le raccomandazioni delle Asl e dei medici di famiglia a vaccinarsi. Indunque, si può quasi parlare di emergenza meningite. Troppi casi registrati a distanza di poco tempo. Le altre regioni, però, non devono considerarsi immuni, visto che casi sono stati accertati anche in Sardegna, Lombardia ed Emilia Romagna. Il massimo per evitare la meningite sarebbe vaccinarsi ma forse non tutti sanno che la patologia si può fronteggiare anche assumendo determinati comportamenti, come aerare i locali ed evitare di frequentare luoghi chiusi ed affollati. Il direttore del dipartimento Malattie infettive dell'Istituto di Sanità,, ha affermato a riguardo:Il Toscana, recentemente, si sono svolti i primi 'Vaccino Day', ovvero eventi che rientrano nella programma eccezionale di vaccinazione contro il meningococco C promosso dalla Regione Toscana. Il vaccino, lo ricordiamo, è gratis per le persone tra gli 11 e i 45 anni.