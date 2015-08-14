Home Spettacoli Monica Bellucci, Bond girl 50enne in "Spectre": "Ho grande rispetto per le Bond girl"

Monica Bellucci, Bond girl 50enne in "Spectre": "Ho grande rispetto per le Bond girl"

di Redazione 14/08/2015

A breve arriverà nelle sale "Spectre", il nuovo capitolo della saga che vede protagonista l'agente segreto James Bond. Intanto è stato pubblicato il filmato del backstage che permette di osservare scene inedite Il protagonista di "Spectre" sarà sempre Daniel Craig, nei panni di James Bond. Le due Bond Girl, invece, saranno Monica Bellucci e Léa Seydoux, due splendide e brave attrici che, stavolta, hanno interpretato parti diverse da quelle ricoperte finora. Riguardo al suo personaggio in "Spectre", Lea Seydoux ha asserito: "E' una dottoressa, è intelligente e molto sensibile. Un personaggio umano: "Mi sento molto fortunata. Lavoro con attori straordinari e un regista eccezionale. È stata una grande avventura". L'attrice italiana Monica Bellucci, invece, veste i panni di Lucia Sciarra. Ecco cosa ha detto relativamente al suo personaggio: "E' una vedova italiana con dei segreti. Il marito mafioso è stato ucciso e lei rischia la stessa sorte". Monica, parlando di Daniel Craig e Lea Seydoux, ha aggiunto: "James Bond fa parte della storia del cinema. Ho grande rispetto per le Bond girl perché sono straordinarie attrici. Ora al loro numero si aggiunge Léa Seydoux. È bellissima. Ha talento da vendere. È una Bond girl perfetta". Il regista Sam Mendes ha rivelato che in "Spectre" serviva proprio un'attrice fascinosa e con molta esperienza come l'italiana Monica Bellucci: "In Spectre, le due donne a cui si lega Bond, sono misteriose con una notevole complessità di carattere. Per questo servivano attrici di talento. Ho quindi pensato a Monica Bellucci. Nella storia è perfetta, con le differenze d'età dei personaggi. E' una presenza molto seducente, tanto di persona che sullo schermo. Sono felice che sia nel film". Il cineasta ha anche rivelato perché è stato ritenuto di scegliere la Seydoux: "Madeleine, il personaggio di Léa Seydoux, doveva essere profonda, combattiva e complicata. Il loro rapporto è decisivo, quindi non poteva essere una nuova arrivata. Serviva qualcuno con esperienza di vita e maturità e lei offre tutte queste cose". Il trailer di "Spectre" arriverà tra poco e invoglierà sicuramente gli spettatori a recarsi al cinema il prossimo 5 novembre, quando la pellicola uscirà nelle sale italiane. Negli Usa "Spectre" è piaciuto molto a pubblico e critica, che ha definito la pellicola una delle migliori mai realizzate. Le scene di "Spectre" sono state girate in numerose città, come Roma, Londra e Città del Messico. Questo, comunque, è l'ultimo film diretto da Mendes. Daniel Craig, invece, vestirà i panni di James Bond anche nel prossimo episodio, il 25esimo. Vale la pena recarsi al cinema per vedere "Spectre", vista la trama avvincente e il ricco cast, che vanta attori del calibro di Monica Bellucci, Daniel Craig, Lea Seydoux e Ralph Fiennes. E' la terza volta, nell'arco di 15 anni, che il ruolo di Bond Girl viene affidato a un'attrice italiana. Dopo Daniela Bianchi e Caterina Murino è il turno della splendida Monica Bellucci che, sebbene 50enne, ha un fascino irresistibile. Ricordiamo che "Skyfall", capitolo precedente, incassò oltre un miliardo di dollari in tutto il mondo. Riuscirà "Spectre" a bissare il grande successo?

