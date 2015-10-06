Home Cronaca Monte di Procida, Auto Sfonda Ringhiera e Vola in Burrone: Morta Valentina Schiano

Monte di Procida, Auto Sfonda Ringhiera e Vola in Burrone: Morta Valentina Schiano

di Redazione 06/10/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Terribile incidente a Monte di Procida (Napoli), in via Panoramica, dove una vettura è finita in un burrone. Una 20enne è morta e la sua amica è in gravissime condizioni L'auto su cui viaggiavano le ragazze, in via Panoramica, si è diretta contro la ringhiera, rompendola. Il mezzo è caduto nel dirupo. Sul posto sono subito accorsi carabinieri e vigili del fuoco. Questi ultimi hanno usato un elicottero nelle operazioni di salvataggio. Purtroppo per una 20enne, Valentina Schiano, non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo. L'amica della vittima, Annabella Di Meo, è stata subito condotta al Secondo Policlinico. Nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Valentina, probabilmente sempre al Secondo Policlinico. I parenti e il fidanzato di Valentina, subito arrivati in via Panoramica, sono addolorati. Nessuno potrà far rivivere la 20enne, morta per una distrazione o per motivi che dovranno essere accertati dagli investigatori. Le due ragazze viaggiavano a bordo di una Toyota Yaris ma, un certo punto, la giovane alla guida ha perso il controllo del mezzo ed è andata a finire contro un palo della luce; poi, l'auto ha divelto la recinzione ed è finita nel burrone. Non è stato facile per i soccorritori raggiungere i corpi delle ragazze, che sono state sbalzate fuori dal veicolo, dopo un volo di una decina di metri. L'auto si trovava a 150 metri circa dalla ringhiera divelta. Ad informare i soccorritori sarebbe stata proprio Annabella, rivelando anche il decesso dell'amica Valentina. Le due ragazze si stavano dirigendo verso il centro storico. Perché è avvenuto questa tragedia? Perché quella Yaris è uscita fuori strada? Sarà compito degli inquirenti scoprirlo, anche grazie alla testimonianza di Annabella. I parenti di Valentina piangono, e piange anche il fidanzato, che amava tantissimo una ragazza bella e buona. Addio Valentina, riposa in pace!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp