Matthew McConaughey: Grasso e Pelato in "Gold", Film di Stephen Gaghan

Redazione Avatar

di Redazione

06/10/2015

Matthew McConaughey si conferma come un attore in grado di compiere metamorfosi spettacolari sul set. Dopo la straordinaria interpretazione in "Dallas Buyers Club", l'attore si è mostrato veramente irriconoscibile in "Gold", film diretto da Stephen Gaghan

  Nella pellicola "Gold" Matthew veste i panni di un imprenditore sciatto e calvo alla ricerca dell'oro nella foresta indonesiana. Matthew è stato immortalato più volte durante le riprese, a New York. L'anno scorso McConaughey ha vinto l'Oscar per la sua straordinaria interpretazione in "Dallas Buyer Club". Per realizzare tale pellicola, in cui interpreta un malato terminale di Aids, l'attore perse molti chili Quello che è stato definito da molte donne come l'attore più bello del mondo è diventato grasso e calvo per interpretare un cinico e avido manager in cerca di oro e ricchezza. Per sembrare più brutto, Matthew ha usato diverse protesi con un naso a becco e denti sporgenti. Il premio Oscar è stato fotografato più volte sul set, a New York: indossava un abito grigio, elegante, e una cravatta di seta viola. L'attore ha rivelato che ha deliberatamente messo su peso per interpretare al meglio la parte del bramoso imprenditore. Insomma, Matthew si è comportato in modo diverso dai tempi di "Dallas Buyers Club", quando perse molto peso. Fanno parte del cast di "Gold", oltre a McConaughey, attori del calibro di Bryce Howard Dallas ed Edgar Ramirez. Matthew amante delle trasformazioni come il collega Christian Bale, che sconcertò i suoi fan in "American Hustle". McConaughey non teme critiche e, se gli piace il copione, è disposto ad assumere anche aspetti nauseanti. Certo, in "Gold" ha raggiunto quasi il massimo: grasso, pelato, denti sporgenti e naso lungo e curvo. Per cercare di vincere riconoscimenti prestigiosi si fa questo e altro: lo sa bene il buon Matthew. Chissà se l'Academy apprezzerà la sua metamorfosi e lo premierà ancora una volta?
