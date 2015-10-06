Home Attualità Canone Rai, dal 2016 in Bolletta. M5S Indignato: "Illegittimo"

Canone Rai, dal 2016 in Bolletta. M5S Indignato: "Illegittimo"

di Redazione 06/10/2015

L'annuncio di Matteo Renzi relativo all'inglobamento, dal 2016, del Canone Rai nella bolletta dell'energia elettrica è stata accolta bene da molti, ma le polemiche non sono mancate. C'è chi, come il M5S, ritiene che la misura sia ingiusta perché è inammissibile introdurre un balzello in un'altra tassa Renzi, qualche giorno fa, ha ribadito durante un'ospitata a "In mezz'ora" che vuole inserire il Canone Rai nella bolletta per contrastare l'evasione e, nel contempo, fare bene ai cittadini, visto che pagheranno 13 euro in meno. Dal 2016, infatti, l'ammontare del Canone Rai passerà da 113 euro a 100 euro. Insomma, la riduzione del numero di evasori farà calare l'entità dell'odiosa tassa. Il premier ha spiegato che dovranno pagare tutti coloro che possiedono dispositivi che permettono di osservare i canali Rai, quindi non solo i televisori, ma anche pc, smartphone e tablet. Il Pd caldeggia il sistema di riscossione avanzato da Renzi, in quanto recherebbe solo vantaggi ai cittadini. Non la pensa così, invece, il M5S che reputa illegittima la proposta. Inoltre, secondo i pentastellati, sarà arduo per chi possiede più utenze provare che ha già effettuato il pagamento del Canone Rai. Così si rischierebbe di pagare la stessa tassa più volte. Molti membri della segreteria dem hanno contestato l'atteggiamento dei grillini, sostenendo che il M5S agisce sempre a favore degli evasori. Silvia Fregolent, deputata dem, ha dichiarato, riferendosi ai grillini: "Il sospetto che il loro obiettivo sia solo quello di sbraitare senza costrutto è più che legittimo". Il Pd, insomma, sottolinea che l'obiettivo del MoVimento è quello di opporsi a qualsiasi programma o proposta, anche quando sia giusta e a beneficio dei cittadini. Voi che ne pensate? E' giusto inserire il Canone Rai nella bolletta dell'elettricità? Renzi pensa che così facendo tutti pagheranno la tassa e non ci saranno più evasori. Speriamo almeno che il denaro che entrerà nelle casse dello Stato venga usato con raziocinio.

