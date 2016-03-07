Montezemolo Insignito del "Premio Tor Vergata - Etica nello Sport": un Pensiero a Schumacher
di Redazione
07/03/2016
L'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo augura al suo amico Michael Schumacher un pronta ripresa e alla Casa di Maranello di disputare un Mondiale straordinarioOggi Montezemolo ha ricevuto, insieme al calciatore Miroslav Klose, il "Premio Tor Vergata - Etica nello Sport" presso l'Università 'Tor Vergata' di Roma. I due hanno esortato Schumacher, vittima di un tremendo incidente sulle nevi di Meribel, a non mollare. Montezemolo ha affermato presso l'Aula Magna della facoltà di Economia:
"Michael Schumacher è un grande campione, un lottatore, non si arrende mai e grazie a questo sta vincendo la sua gara più importante. E poi è una straordinaria persona che sta lottando e sta cercando di uscire dalla sua malattia. Sono certo che gli farà molto piacere sapere del vostro applauso".Dopo l'intervento di Montezemolo, ha preso la parola anche Klose:
"Ho conosciuto Schumacher, veniva sempre a trovarci nel ritiro della Nazionale tedesca. Ho conosciuto una bella persona, basta parlarci per 5 minuti e ti apre gli occhi. Mi mancano le parole, vorrei concludere dicendo: 'Forza Michael, non mollare'".Montezemolo non ha potuto poi non augurare alla Ferrari un grande Mondiale:
"La Ferrari è alla vigilia di una stagione molto importante. Oggi la Rossa è molto diversa dalla mia, ma le sono sempre straordinariamente vicino. Spero che questo premio che ricevo porti fortuna alla Ferrari".L'ex numero uno della Ferrari è tornato ancora una volta a parlare della profonda amicizia che lo lega a Michael Schumacher, ex pilota di F1 infortunatosi gravemente mentre sciava a Meribel. Le condizioni di Michael non sono buone. Fu lo stesso Montezemolo, un mese fa, a rimarcarlo:
"Ho notizie purtroppo non buone sullo stato di salute di Michael Schumacher... E' stato un grandissimo pilota, con lui abbiamo condiviso un lungo tratto di vita umana e professionale ma la vita è davvero strana. E' stato il pilota più vincente della Ferrari e ha avuto un solo incidente in carriera, nel 1999. Purtroppo una caduta accidentale sugli sci lo ha rovinato".
Articolo Precedente
Bob Dylan: "Fallen Angels" Uscirà Il 20 Maggio?
Articolo Successivo
Verona: Uccide Moglie Malata e Ferisce Figlio Autistico
Redazione