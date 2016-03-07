Montezemolo Insignito del "Premio Tor Vergata - Etica nello Sport": un Pensiero a Schumacher

L'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo augura al suo amico Michael Schumacher un pronta ripresa e alla Casa di Maranello di disputare un Mondiale straordinario

"Michael Schumacher è un grande campione, un lottatore, non si arrende mai e grazie a questo sta vincendo la sua gara più importante. E poi è una straordinaria persona che sta lottando e sta cercando di uscire dalla sua malattia. Sono certo che gli farà molto piacere sapere del vostro applauso".

"Ho conosciuto Schumacher, veniva sempre a trovarci nel ritiro della Nazionale tedesca. Ho conosciuto una bella persona, basta parlarci per 5 minuti e ti apre gli occhi. Mi mancano le parole, vorrei concludere dicendo: 'Forza Michael, non mollare'".

"La Ferrari è alla vigilia di una stagione molto importante. Oggi la Rossa è molto diversa dalla mia, ma le sono sempre straordinariamente vicino. Spero che questo premio che ricevo porti fortuna alla Ferrari".

"Ho notizie purtroppo non buone sullo stato di salute di Michael Schumacher... E' stato un grandissimo pilota, con lui abbiamo condiviso un lungo tratto di vita umana e professionale ma la vita è davvero strana. E' stato il pilota più vincente della Ferrari e ha avuto un solo incidente in carriera, nel 1999. Purtroppo una caduta accidentale sugli sci lo ha rovinato".

Oggi Montezemolo ha ricevuto, insieme al calciatore, ilpresso l'Università 'Tor Vergata' di Roma. I due hanno esortato Schumacher, vittima di un tremendo incidente sulle nevi di Meribel, a non mollare. Montezemolo ha affermato presso l'Aula Magna della facoltà di Economia:Dopo l'intervento di Montezemolo, ha preso la parola anche Klose:Montezemolo non ha potuto poi non augurare alla Ferrari un grande Mondiale:L'ex numero uno della Ferrari è tornato ancora una volta a parlare della profonda amicizia che lo lega a Michael Schumacher, ex pilota di F1 infortunatosi gravemente mentre sciava a Meribel. Le condizioni di Michael non sono buone. Fu lo stesso Montezemolo, un mese fa, a rimarcarlo: