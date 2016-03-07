Bob Dylan: "Fallen Angels" Uscirà Il 20 Maggio?

Sta per arrivare il nuovo disco di Bob Dylan, anche se non è stata resa nota la data di uscita. Intanto, il tour inizierà il prossimo 4 aprile a Tokyo

"Fu molto carino, ma io gli dissi 'Bob siamo troppo giovani. Non sono neanche cucinare ancora'. E poi, ma questo non glielo dissi, le mie sorelle più grandi ancora non erano sposate. E non ci si sposa prima delle sorelle più grandi. Probabilmente, se ci fossimo sposati avremmo avuto dei figli predisposti alla musica".

Il menestrello del rock si esibirà anche in 27 città americane, iniziando da. Bisogna affrettarsi ad acquistare in prevendita i biglietti per il tour estivo di Dylan, visto che daranno diritto ad ottenere una copia dell'album "Fallen Angels", il 37esimo della carriera del cantautore americano. C'è chi sostiene che la nuova 'fatica' di Dylan uscirà il prossimo. Sarà vero? Una curiosità riguardo alla vita privata di Bob Dylan: pare che il menestrello del rock si fosse invaghito della cantante gospel Mavis Staples. E' stata proprio la diretta interessata, oggi 76enne, a confessarlo durante un'intervista a Usa Today:Non ci resta che attendere "Fallen Angels" che, secondo voci di corridoio, sarà una sorta di sequel del precedente disco.