Home Sport MotoGp Sachsenring 2015: gara su Sky MotoGp o su Cielo tv (in differita)

MotoGp Sachsenring 2015: gara su Sky MotoGp o su Cielo tv (in differita)

di Redazione 12/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Tutto pronto per la gara del Sachsenring, nono round della MotoGP 2015. Come di consueto, ieri si sono svolte le prove libere del MotoGp ed oggi prenderà il via la gara vera e propria. Alle qualifiche, Valentino Rossi ha dimostrato ancora una volta di essere al top. Il MotoGp Sachsenring 2015 inizierà oggi, domenica 12 luglio 2015, alle 14.00. Chi non vuole perdersela deve collegarsi a Sky MotoGP. La gara, comunque, verrà trasmessa anche in differita su Cielo tv. Di seguito tutti gli orari TV per seguire l’evento. MotoGp orari: 11.00 GARA Moto3 12.20 GARA Moto2 14.00 GARA MotoGP MotoGp orari su Cielo tv 14.15 GARA Moto3 (differita) 15.35 GARA Moto2 (differita) 17.00 GARA MotoGP (differita)

Condividi Facebook Twitter Whatsapp