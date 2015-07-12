Home Sport Casillas Porto: accordo concluso, Real Madrid vuole David De Gea

di Redazione 12/07/2015

di Redazione 12/07/2015

Il Real Madrid perde un vero 'pilastro' nonché emblema del team per molti anni: Iker Casillas. "Sono venuto al Bernabeu per salutare tutti. Questo per me è un giorno difficile. Mi sono sempre sentito amato dal popolo madridista, qui lascio grandi amici", ha affermato Casillas durante una conferenza stampa al Santiago Bernabeu. Non sarà certamente facile per Casillas lasciarsi alle spalle 725 partite con la maglia dei 'blancos'. "Come sapete ho scelto il Porto principalmente per due motivi: innanzitutto l'entusiasmo che mi ha trasmesso il club portoghese in particolare il presidente e per il grande affetto che mi è stato dimostrato in questi giorni. Farò di tutto per vincere tanti titoli anche lì... È difficilissimo lasciare il Real, questa società mi ha dato tutto. Mi sembra ieri quando avevo nove anni e per la prima volta ho vestito questa maglia. Qui ho visto il mio sogno realizzarsi. Questo club mi ha aiutato a crescere anche come persona, attraverso i valori che trasmette", ha aggiunto Iker Casillas, portiere 34enne del Real Madrid. Il giocatore non dimentica, però, tutti i suoi compagni: "Voglio ringraziare tutti i miei compagni, in questi anni ho vissuto momenti irripetibili con loro. Voglio ricordare anche tutti i miei allenatori e i loro staff: ho appreso qualcosa da ognuno. Voglio ricordare anche tutte le persone che lavorano dietro le quinte e sono importantissime. Grazie ai miei genitori e alla mia famiglia, che sono sempre stati con me, a mia moglie e a mio figlio. Infine grazie ai tifosi del Real per l'appoggio incondizionato, per essere stato il vostro capitano negli ultimi cinque anni e per aver sollevato tanti trofei. Non voglio essere ricordato come un portiere buono o scarso, spero solo come una bella persona. Grazie, mille grazie, non vi potrò mai dimenticare. Per sempre griderò 'Forza Madrid'. E comunque questo non è un addio, torneremo a rivederci presto". L'affare Casillas Porto, dunque, è andato a buon fine. Incasserà 3,5 milioni netti a stagione. E' proprio che nel calcio può accadere di tutto. Casillas, vestì per la prima volta la maglia del Real Madrid quando aveva soli 10 anni. Il 'portierone' ha vinto col Real tanti titoli, tra cui 3 Champions League e 2 Coppe del Re. Il Real Madrid chi metterà, ora, in porta? Si vocifera David De Gea, ma è difficile che il portiere del Manchester United possa tornare in Spagna. Casillas non ha, quindi, mantenuto la promessa. Ricordiamo che il capitano del Real aveva sempre detto di voler chiudere la sua carriere nella squadra spagnola.

