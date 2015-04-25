Motore aereo Turkish Airlines va a fuoco: atterraggio d'emergenza

Momenti di panico su un aereo della Turkish Airlines, visto che uno dei motori ha preso fuoco. Il pilota ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza all'aeroporto di Istanbul Ataturk. L'aereo era decollato da Milano.

La compagnia Turkish Airlines ha reso noto che tutti i passeggeri a bordo sono rimasti illesi e, successivamente, evacuati. Secondo le prime indiscrezioni, l'aereo è riuscito ad atterrare sul bordo della pista. Mentre l'aereo effettuava l'atterraggio d'emergenza è stato sospeso ogni atterraggio e decollo dall'aeroporto.

"Scampato a un incidente in atterraggio. Ora relax (@Istanbul Atatürk Airport (IST)", ha scritto un passeggero italiano su Twitter.