Roma: Marino dice no alla strada dedicata alla memoria di Giorgio Almirante

Niente strada per Giorgio Almirante, negato il giusto riconoscimento al leader storico della destra Italiana.

"Al comune di Roma si è conclusa l'ultima farsa messa in scena da un sindaco incapace e da una maggioranza allo sbando e in attesa che l'inchiesta di Mafia Capitale segni la sua fine, respinta la proposta delle opposizioni per intestare una strada allo statista". Questo quanto affermato in una nota dal Coordinatore Provinciale dei Club Forza Silvio dell'area metropolitana di Roma Mirko Benetti che prosegue: "Marino e la sua cricca non hanno capito che la contrapposizione democratica passa attraverso il giusto riconoscimento dei ruoli delle opposizioni specialmente davanti a personalità della caratura di GIORGIO ALMIRANTE".