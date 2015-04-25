Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Roma: Marino dice no alla strada dedicata alla memoria di Giorgio Almirante

Redazione Avatar

di Redazione

25/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Niente strada per Giorgio Almirante, negato il giusto riconoscimento al leader storico della destra Italiana.

"Al comune di Roma si è conclusa l'ultima farsa messa in scena da un sindaco incapace e da una maggioranza allo sbando e in attesa che l'inchiesta di Mafia Capitale segni la sua fine, respinta la proposta delle opposizioni per intestare una strada allo statista". Questo quanto affermato in una nota dal Coordinatore Provinciale dei Club Forza Silvio dell'area metropolitana di Roma Mirko Benetti che prosegue: "Marino e la sua cricca non hanno capito che la contrapposizione democratica passa attraverso il giusto riconoscimento dei ruoli delle opposizioni specialmente davanti a personalità della caratura di GIORGIO ALMIRANTE".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Motore aereo Turkish Airlines va a fuoco: atterraggio d'emergenza

Articolo Successivo

Al Pacino spegne 75 candeline: "Finché c'è passione la voglio seguire"

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025