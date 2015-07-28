Loading...

Silvia Toffanin aspetta due gemelline: Piersilvio Berlusconi al settimo cielo

di Redazione

28/07/2015

E' decisamente un bel momento per la coppia formata da Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin. Quest'ultima aspetta due gemelline. L'indiscrezione sulla conduttrice di Verissimo è stata diffusa da un'assistente di studio di Canale 5

    La Toffanin e Berlusconi, attualmente, si stanno rilassando al mare col primogenito Lorenzo. Le due gemelline dovrebbero nascere a settembre. Sul web sono state diffuse alcune foto che ritraggono la presentatrice di Verissimo al mare, con un bel pancione. "Non una sola, a settembre arriveranno due gemelline. Il sospetto di una doppia attesa era nell'aria", rivela "Nuovo". Silvia e Piersilvio sono al settimo cielo. Chissà quanto sarà contento Silvio Berlusconi, visto che diventerà nonno un'altra volta!
