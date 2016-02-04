MSC Crociere: Figlio Gianni Onorato Morto in Svizzera

MSC Crociere ha reso noto che il ragazzo morto in Svizzera, a causa di un incendio scoppiato in uno chalet di Villars, è Lorenzo Onorato, figlio del CEO della nota società armatrice

"Ho sentito un'esplosione e mi sono svegliata, ma ho subito pensato a una carica di dinamite di quelle che si usano per arginare le valanghe. Qui a Villars, in inverno, succede spesso".

Il figlio di Gianni Onorato si trovava nella baita elvetica assieme ad altri ragazzi. Uno è riuscito ad salvarsi saltando dal terzo piano. Lorenzo è stato avvolto e ucciso dalle fiamme. Il giovane che si trovava nel medesimo appartamento di Lorenzo Onorato: diversi testimoni hanno raccontato che davanti allo chalet erano stato posti molti materassi per attenuare l'impatto della caduta. La morte di Lorenzo Onorato è stata confermata dalla stessa MSC Crociere. Lo chalet si trova nel quartiere di Rochesgrises ed è composto da 4 piani. Una donna che vive nelle vicinanze ha dichiarato:MSC Crociere, mediante una nota, ha espresso il suo cordoglio a Gianni Onorato ed ha sottolineato che verràdella famiglia in questo momento di grande dolore. Gli inquirenti hanno affermato che l'incendio nello chalet è scoppiato alle 5 di questa mattina.