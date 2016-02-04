Bullismo a Bologna: 16enne Umiliato e Ferito con Cutter

Bullismo in un istituto tecnico di Bologna. Un 16enne è stato umiliato dai compagni, ferito con un taglierino e, come se non bastasse, immortalato coi cellulari

"Ho segnalato il primo episodio, risalente a ottobre scorso, al dirigente dell'istituto, presentando contestualmente una richiesta di risarcimento dei danni. La scuola era perfettamente a conoscenza del fatto".

"Ho presentato l'esposto affinché la scuola faccia tutto il possibile perché queste cose non si ripetano più".

Ennesima vicenda che fa accapponare la pelle, stavolta proveniente da Bologna. La storia è venuta alla ribalta perché l'avvocato dei genitori del minorenne, Lorenzo Catozzi, ha segnalato le angherie al preside dell'istituto:L'istituto, dunque, pur sapendo che uno dei bulli aveva ferito alla gola il 16enne con un cutter non aveva preso provvedimenti. I minorenni incivili, anzi, hanno continuato ad angariare il ragazzino,. Scene che dovrebbero far vergognare non solo i bulli ma anche i genitori che, ovviamente, non hanno saputo dare loro una buona educazione. Il video che ritrae il 16enne offeso e umiliato è finito nelle mani dei carabinieri e della Procura. A breve inizieranno gli interrogatori. Saranno sentiti certamente il preside, gli insegnanti e, ovviamente, i bulli. Quest'ultimi rischiano una. Il legale del 16enne ha aggiunto:Il bullismo è un grave problema italiano e mondiale. Negli ultimi anni sono aumentati gli episodi di bullismo. Psicologi ed esperti, però, ricordano che molti casi non vengono segnalati dalle vittime perché temono reazioni pregiudizievoli. E' necessario, invece, parlarne sempre e comunque, coi genitori ed insegnanti.che, quasi sempre, si comportano in modo aggressivo perché vivono in contesti difficili o in famiglie connotate da tante conflittualità. Secondo recenti sondaggi,. Si tratta, senza dubbio, di un fenomeno grave e dilagante.