Muhammad Ali si è spento: leggenda della boxe ha perso battaglia contro Parkinson

di Redazione 04/06/2016

Mike Tyson su Twitter: "Addio grande" Il mondo del pugilato piange Muhammad Ali, straordinario boxer che riuscì a vincere tre volte il campionato mondiale dei pesi massimi. Il pugile era malato da tempo: lottava contro il morbo di Parkinson da anni. La notizia funesta ha gettato nello sconforto il mondo del pugilato. L'ex campione dei pesi massimi, Mike Tyson, ha scritto su Twitter: "Dio è venuto per il suo campione. Addio grande". Morte dovuta a problemi respiratori Ali è morto per problemi respiratori, aggravati dalla sua brutta patologia. L'ultima apparizione in pubblico del grande pugile risale allo scorso aprile, durante un evento organizzato per la raccolta di fondi contro il morbo di Parkinson. Muhammad era apparso spossato e assente. Nelle ultime ore erano circolate voci di una imminente 'dipartita' del leggendario pugile e, alla fine, Cassius Clay è morto veramente. E' stato battuto dal morbo di Parkinson, patologia contro cui combatteva dal 1984. Il decesso di Muhammad Ali è avvenuto presso l'ospedale di Phoenix. Il mitico boxer aveva 74 anni. Se ne va una leggenda della boxe, uno sportivo esemplare con uno stile unico. Quando saliva sul ring, Muhammad era veloce, sfuggente, imbattibile. Cassius Clay riuscì a battere pugili fortissimi in un'epoca che pullulava di talenti come Foreman e Fraizer. Quando non volle combattere in Vietnam Ali fece parlare di sé anche per le sue scelte: si convertì all'Islam e decise di non partire per il Vietnam perché era contrario alla guerra. La scelta gli costò il ritiro della licenza pugilistica e la sospensione dall'attività sportiva per 3 anni. Quello che venne ribattezzato la 'Farfalla del ring' si distinse anche sul campo della lotta contro le discriminazioni razziali. Muhammad vinse tantissimi riconoscimenti nell'arco della sua brillante carriera, tra cui la Medaglia presidenziale della libertà, ricevuta da pochissimi atleti statunitensi. Per molti magazine, tra cui The Ring, Muhammad Ali è il miglior peso massimo di sempre. Voi che ne pensate?

