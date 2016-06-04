Giappone, ritrovato bimbo lasciato nel bosco dai genitori: sopravvissuto con acqua

Yamato punito perché tirava sassi

"E' incredibile che sia sano e salvo. Non so trovare le parole".

Genitori hanno chiesto scusa

"Il mio gesto eccessivo gli ha creato enormi problemi. Chiedo profondamente perdono a tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni di soccorso e a tutti coloro a cui ho provocato apprensione".

"Quando gli ho chiesto 'Sei Yamato?', il bimbo ha risposto di sì. Poi ha detto che aveva fame, e così gli ho dato acqua, pane e polpette di riso".

Una punizione esemplare per un bimbo giapponese poteva avere risvolti tragici. Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene. Nelle ultime ore è stato ritrovato il piccolo, il bimbo che era stato abbandonato dai genitori in un bosco, sull'isola di Hokkaido, perché era(lanciava sassi contro alcune vetture, ndr). Il padre e la madre di Yamato si allontanarono dal luogo dove avevano lasciato il figlio e, qualche minuto dopo, vi ritornarono: il piccolo, però, non c'era più. Dopo una settimana di continue ricerche, il bimbo è stato ritrovato: ha trascorso tutto questo tempo in un appostamento militare in lamiera ubicato a circa 5 km dal punto in cui venne abbandonato dai suoi genitori. Come ha fatto Yamato a sopravvivere? Bevendo molta acqua da una fontana. Il padre si è scusato col figlio ed ha rivelato:I genitori di Yamato sono stati bersagliati da numerose critiche, di recente. La coppia si è scusata col mondo intero per il comportamento diseducativo. Non è così che si educano i bimbi. Takayuki Tanooka, padre del bimbo abbandonato, ha chiesto scusa così:Il padre e la madre di Yamato hanno avuto un atteggiamento eccessivamente rigido verso il figlio, che ha rischiato grosso. Il piccolo è stato ritrovato da unin una delle strutture della base militare. L'uomo ha rivelato:Il bimbo nipponico ha mostrato di essere molto resistente eha passato ben 6 giorni solo, in un'area piena di orsi. Ha bevuto solamente acqua. Complimenti a Yamato!