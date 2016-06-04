Giappone, ritrovato bimbo lasciato nel bosco dai genitori: sopravvissuto con acqua
di Redazione
04/06/2016
Yamato punito perché tirava sassiUna punizione esemplare per un bimbo giapponese poteva avere risvolti tragici. Per fortuna tutto è bene quel che finisce bene. Nelle ultime ore è stato ritrovato il piccolo Yamato Tanooka, il bimbo che era stato abbandonato dai genitori in un bosco, sull'isola di Hokkaido, perché era disubbidiente (lanciava sassi contro alcune vetture, ndr). Il padre e la madre di Yamato si allontanarono dal luogo dove avevano lasciato il figlio e, qualche minuto dopo, vi ritornarono: il piccolo, però, non c'era più. Dopo una settimana di continue ricerche, il bimbo è stato ritrovato: ha trascorso tutto questo tempo in un appostamento militare in lamiera ubicato a circa 5 km dal punto in cui venne abbandonato dai suoi genitori. Come ha fatto Yamato a sopravvivere? Bevendo molta acqua da una fontana. Il padre si è scusato col figlio ed ha rivelato:
"E' incredibile che sia sano e salvo. Non so trovare le parole".
Genitori hanno chiesto scusaI genitori di Yamato sono stati bersagliati da numerose critiche, di recente. La coppia si è scusata col mondo intero per il comportamento diseducativo. Non è così che si educano i bimbi. Takayuki Tanooka, padre del bimbo abbandonato, ha chiesto scusa così:
"Il mio gesto eccessivo gli ha creato enormi problemi. Chiedo profondamente perdono a tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni di soccorso e a tutti coloro a cui ho provocato apprensione".Il padre e la madre di Yamato hanno avuto un atteggiamento eccessivamente rigido verso il figlio, che ha rischiato grosso. Il piccolo è stato ritrovato da un soldato in una delle strutture della base militare. L'uomo ha rivelato:
"Quando gli ho chiesto 'Sei Yamato?', il bimbo ha risposto di sì. Poi ha detto che aveva fame, e così gli ho dato acqua, pane e polpette di riso".Il bimbo nipponico ha mostrato di essere molto resistente e coraggioso: ha passato ben 6 giorni solo, in un'area piena di orsi. Ha bevuto solamente acqua. Complimenti a Yamato!
