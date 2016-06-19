Muore in diretta su Facebook: video Antonio Perkins visto oltre 700.000 volte

Choc negli Usa, dove un 28enne, Antonio Perkins, è morto mentre era in diretta su Facebook
. Il giovane di Chicago era su Facebook Live, si stava riprendendo col suo smartphone, quando improvvisamente è stato colpito alla testa da un proiettile vagante. L'unica colpa di Antonio sarebbe stata quella di trovarsi nel bel mezzo di una faida tra bande criminali
. Il video permette di vedere che il giovane si stava divertendo coi suoi amici finché due colpi di pistola hanno rovinato tutto. Perkins si è accasciato e il suo smartphone è finito nell'erba
. Lo streaming, però, andava avanti. Il triste ed inquietante video è stato visualizzato oltre 700.000 volte.
Gli investigatori di Chicago non escludono nessuna ipotesi, anche se è probabile che Antonio sia stato freddato per un regolamento di conti
. L'episodio funesto è avvenuto venerdì scorso. Laura Amezaga, poliziotto di Chicago, ha detto che il corpo del 28enne è stato ritrovato a faccia in giù, in un terreno abbandonato: aveva ferite da arma da fuoco al collo e alla testa. Il personale sanitario ha subito portato Antonio all'ospedale dove, però, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il suo decesso. Il video che ritrae gli ultimi attimi di vita di un giovane di Chicago è decisamente avvilente. Perkins è stato ucciso davanti a una fila di case, improvvisamente. Il suo corpo è finito in un terreno ed è stato ritrovato dagli agenti di Chicago assieme allo smartphone che documenta quello che è accaduto. Un portavoce di Facebook ha detto che il video non viola la politica aziendale, visto che non celebra o glorifica la violenza
.
Sempre a Chicago, quest'anno, è morto un 31enne, Brian Fields, mentre era in diretta streaming su Facebook. La funzione Facebook's Live permette a chiunque di trasmettere un video in tempo reale. A Chicago, terza città più grande degli Stati Uniti, sono aumentati gli episodi di violenza
perché ci sono molte gang criminali.