Vasco Rossi come Gandhi: "Non dovete aver paura, non dobbiamo aver paura"
di Redazione
20/06/2016
"Ogni anno è diverso, ogni concerto è la narrazione dell'attuale, dell'adesso, di quello che sono oggi. E il Live Kom '016 è la sintesi di quelli che l'hanno preceduto, è quello conclusivo, che prende il meglio di tutto e lo mette insieme".Vasco è 'rigenerato', tonico, ha superato le sue paure ed invita tutti a superare le proprie, come quella del terrorismo, che negli ultimi tempi sta spargendo molto sangue nel mondo. Al termine della performance live a Lignano, l'artista modenese ha affermato:
"Il nemico non è l'odio ma la paura. Non dovete aver paura, non dobbiamo aver paura. E' una frase che ho preso da Gandhi, mi sembra adatta per il momento che stiamo vivendo. Non è che non si ha paura, ma il punto è che non dobbiamo averne. E l'odio lo superi non avendo paura. Non c'è coraggio a sparare a della gente in un bar, è da vigliacchi, ma non dobbiamo cambiare le nostre abitudini. Libertà, diritti acquisti, conquiste sociali e civili non possono essere messe in discussione. Bisogna difenderle, anche morendo. La vita non è a tutti i costi, non è garantita. E il terrorismo fa meno morti degli incidenti stradali. Si muore in modi ben peggiori che non fanno notizia...".Il Blasco ha anche esortato i giovani a non mollare nonostante il brutto periodo, nonostante la disoccupazione e le problematiche economiche. Anche lui, quando era giovane pensava di non farcela: la storia ha dimostrato che sbagliava.
