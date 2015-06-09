Loading...

Napoli, scassinavano loculi e li rivendevano: 17 indagati

09/06/2015

E' veramente sconcertante quello che diversi soggetti, ora indagati, facevano presso il cimitero di Poggioreale, a Napoli. In sostanza molti loculi venivano scassinati; poi le salme venivano gettate. Lo scopo? Rivendere i loculi senza che i legittimi proprietari sapessero nulla. I militari della Gdf, dopo numerose indagini, hanno scoperto la vicenda: attualmente gli indagati sono 17, tra cui un notaio che, per 6 mesi, non potrà svolgere la sua professione perché destinatario di una misura cautelare.  
