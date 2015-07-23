Home Spettacoli Massimo Boldi compie 70 anni: diventerà sindaco di Milano?

Massimo Boldi compie 70 anni: diventerà sindaco di Milano?

di Redazione 23/07/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Chi ama la comicità e i film comici made in Italy non può non aver mai sentito parlare di Massimo Boldi, attore che proprio oggi festeggia il suo 70esimo compleanno Proprio nel giorno del suo compleanno, Massimo Boldi rivela che a novembre arriverà un nuovo cinepanettone, intitolato "Matrimonio al Sud". Sarà il 60esimo film della carriera 'scoppiettante' del comico italiano che, all'inizio, pensava di fare il batterista. Prima di diventare una star del piccolo e grande schermo, Boldi si dilettava a suonare la batteria. Conobbe e il suo amico e collega Teo Teocoli nel 1968, proprio sul palco del Derby Club di Milano, locale che ogni cabarettista italiano non può non conoscere. Il destino ha voluto che Massimo facesse l'attore, non il batterista e così è stato. Uno dei primi personaggi creati da Massimo Boldi fu Max Cipollino, subito apprezzato dal pubblico. Cipollino venne inventato nel lontano 1977 e diventò celebre grazie alla tv. Boldi si mise in mostra in numerose trasmissioni famose trasmesse tra gli anni '70 e '80, come Fantastico '87, Canzonissima '74 e Drive In. Nonostante gli impegni cinematografici, Massimo non ha mai abbandonato il piccolo schermo: ha infatti presentato Striscia la Notizia, Scherzi a parte e La sai l'ultima?. A molti Massimo Boldi fa venire in mente il cinepanettone. E' vero, non è possibile non associare la sua figura a quei film comici e leggeri che escono ogni anni durante le festività natalizie. All'inizio il comico milanese fu protagonista di molti cinepanettoni assieme a Christian De Sica; poi i due hanno deciso di prendere percorsi professionali diversi. Ancora oggi non si sono spente le polemiche sulla separazione tra Boldi e De Sica. Nessuno saprà mai il vero motivo per cui i due attori hanno voluto mettere il punto al sodalizio artistico che ha fatto sorridere migliaia di italiani. Non solo cinema. Massimo Boldi ha anche interpretato diverse fiction che hanno riscosso molto successo, come "Un ciclone in famiglia", trasmessa dal 2005 al 2008. Massimo Boldi ha collaborato con grandi cinesti italiani, come Vanzina, Salce, Steno, Pozzett e Corbucci, Neri Parenti, Dino Risi, Enrico Oldoini e Pupi Avati. Oggi Massimo compie 70 anni. Certo, non è più un ragazzino ma non ha nessuna intenzione di gettare la spugna, sebbene 11 anni fa sia stato colpito da un grave lutto: venne a mancare la moglie Marisa, madre delle sue 3 figlie. Nei progetti futuri di Boldi non c'è il piccolo schermo ma la politica. Qualche giorno fa, l'attore ha rivelato che si candiderà a sindaco di Milano, città dove ha trascorso gran parte della sua vita. Boldi, lo ricordiamo, nacque a Luino, piccolo paese in provincia di Varese.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp