Neo sposa indiana entra in bagno aeroporto e scompare

Sconcertante episodio a, dove una neo sposa ha fatto perdere le sue tracce dopo essere entrata nel bagno dell'aeroporto. I novelli sposi si trovavano nello scalo della capitale indiana, in attesa del volo che li riavrebbe riportati a casa. La donna, a un certo punto, ha detto al marito che doveva andare al bagno. Ebbene, quella è stata l'ultima volta che l'uomo ha visto la moglie, che sembra non essere mai uscita da quel bagno nell'aeroporto di New Delhi. La Polizia ha constatato, dopo aver visionato i filmati delle telecamere di sorveglianza, che da quel bagno è uscita solo una donna con un burqa nero. Che fine ha fatto quella sposina che indossava un sari blu e che stava per tornare a casa, acol marito? Gli agenti, per ora, non sanno che dire. L'indagine è aperta. L'ipotesi più accreditata è che quella donna col burqa nero sia proprio la neo sposa. Ma perché si è allontanata frettolosamente dall'aeroporto, salendo poi su una vettura parcheggiata nel parking VIP, dove l'attendeva un altro uomo? Un agente che sta indagando sul misterioso episodio ha dichiarato:Dopo aver osservato i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza, il neo sposo ha ammesso che la fisionomia della donna col burqa è simile a quella della moglie, ma non ha voluto sporgere denuncia perché non crede che sua moglie, improvvisamente, si sia voluta liberare di lui. Dov'è andata allora la ragazza appena tornata dalla? Secondo le ultime informazioni, la neo sposa Anisha aveva consegnato la sua borsa e il telefono al marito, dicendogli che doveva andare un attimo in bagno. Un funzionario CISF ha dichiarato che il neo sposo è scosso per l'accaduto e vuole al più presto ritrovare la moglie. I poliziotti hanno compiuto accertamenti in tutto lo scalo indiano ma di Anisha neanche l'ombra. E' mistero a New Delhi. Quando si è reso conto che la moglie stava trascorrendo troppo tempo in bagno, Sarvesh (il marito, ndr) chiese a un donna se la Anisha fosse in bagno. La donna rispose negativamente. Allora l'uomo chiese subito aiuto alla Polizia. Un alto ufficiale ha affermato: