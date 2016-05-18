Serie Horror 2016: il 6 Giugno Arriva OutCast Il Reietto E La Rivoluzione Degli Esorcismi

Uno schema che atterrisce per il solo presupposto di un'apparente inesorabilità della possessione demoniaca. Tuttavia, ed è ciò che Robert Kirkman ha immaginato e fumettato, esistono delle cause e degli effetti dietro ogni evento demoniaco. L'ineluttabilità non fa parte dell'universo più razionale, ma non meno spaventoso, di Outcast-Il Reietto, il Comic Horror nato proprio dalla penna del fumettista di The Walking Dead che, dopo aver umanizzato gli Zombie, ha deciso di dare un volto agli indemoniati, facendone comprendere la loro propensione al male e rendendo anche possibile una lotta più consapevole. Tutto questo sebbene il protagonista, antieroe consapevole, Kyle Barnes, desideri tutt'altro che una vita improntata alla lotta al male, costretto però all'isolamento per la sua peculiare e quotidiana vicinanza col Demonio che lo ha reso un uomo tormentato e perseguitato da una realtà malevola. Rifugiatosi nel West-Virginia, inizia un'attività di esorcista FAI DA TE, con l'aiuto prezioso di un reverendo tutt'altro che catechistico. La sua avventura inizia con il tentativo d'aiuto ad un bambino posseduto, Gabriel Bateman, le cui vicende lo atterriranno tanto quanto lasceranno senza fiato lo spettatore. Non un budget stellare per la produzione di Outcast. Semplicemente la creazione di contrasti chiaroscurali che facciano da sfondo ad atmosfere agghiaccianti, negli stessi angoli del quotidiano in cui il Demonio potrebbe nascondersi, proprio come sostiene una certa visione evangelica molto diffusa degli stati del Sud America.

Il Demonio, dunque, diviene parte della quotidianità del protagonista ed entra nelle nostre case con cognizione di causA, giungendo a dei Climax ben pensati. Non basta, infatti, un po' di trucco e qualche contorsione per instillare la paura del Maligno nello spettatore. Serve una storia umana; un plot in cui i demoni siano principalmente la paura di perdere il controllo, di non essere più assoluti padroni delle proprie azioni, di finire in balia di forze misteriose ed incontrollabili che si nascondano in un silenzioso oblio.

Outcast verrà lanciata in 250 paesi il prossimo 6 giugno. Il pilot, dunque, andrà in onda su Fox Hd, in prima serata. Già dalle prime scene, atmosfere raccapriccianti che pongono il mistero dell'esistenza del demonio su un piano realistico ed umano al medesimo tempo. Una serie tutta da temere! Ecco il trailer:

https://www.youtube.com/watch?v=krlL5A5z5lM