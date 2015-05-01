Loading...

Nepal, ragazza estratta viva: 128 ore sotto le macerie

Redazione Avatar

di Redazione

01/05/2015

Col passar delle ore diventa sempre più pesante, in Nepal, il bilancio delle vittime provocate dal sisma di sabato scorso. Tantissime le case rase al suolo; numerose anche quelle lesionate.

Finora, i morti accertati sono 6.128; i feriti, invece, 13.827. Un'altra persona, dopo il 15enne Pemba Lama, è stata estratta viva dalle macerie: si tratta della 24enne Khrishna Devi Khadka. La giovane ha passato ben 128 ore sotto le macerie. Ora è in ospedale: le sue condizioni sono gravi ma non rischia la vita.

