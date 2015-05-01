Nepal, ragazza estratta viva: 128 ore sotto le macerie

Col passar delle ore diventa sempre più pesante, in Nepal, il bilancio delle vittime provocate dal sisma di sabato scorso. Tantissime le case rase al suolo; numerose anche quelle lesionate.

Finora, i morti accertati sono 6.128; i feriti, invece, 13.827. Un'altra persona, dopo il 15enne Pemba Lama, è stata estratta viva dalle macerie: si tratta della 24enne Khrishna Devi Khadka. La giovane ha passato ben 128 ore sotto le macerie. Ora è in ospedale: le sue condizioni sono gravi ma non rischia la vita.