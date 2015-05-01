Home Attualità Ruba 1.000 euro a un centenario ma li restituisce per senso di colpa

di Redazione 01/05/2015

William White è un uomo americano di ben 100 anni, che godendo ancora di una buona salute, ama viaggiare e curiosare; e così, qualche settimana fa, con un volo intercontinentale è arrivato in Inghilterra, nella città di Gloucester, ove è nato; ma mentre si trovava su un autobus è stato aggredito da un balordo, che pur di strappargli il marsupio, lo ha scaraventato a terra. L'episodio in men che non si dica ha fatto il giro della città, raggiungendo il ladro, che sentendosi braccato, ha deciso di consegnarsi alla polizia e di restituire il marsupio, contenente 1.400 dollari, spiegando di non essersi accorto della veneranda età di William. Il figlio di William White ha raccontato ai quotidiani locali: "Eravamo appena scesi dall'autobus e mio padre camminava con un deambulatore, quando un uomo spuntato dal nulla si è avvicinato” quindi ha spiegato “gli ha strappato il marsupio e l'ha fatto cadere". Michela Galli

