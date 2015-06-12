Net Neutrality: bando al web a due velocità, norme subito in vigore
di Redazione
12/06/2015
Nessun rinvio della disciplina sulla Net Neutrality, ovvero la neutralità della Rete. Bando al web a due velocità, dunque. Stoccata della Corte d'appello del Distretto di Columbia all'amministrazione Obama. Nessun rinvio dell'entrata in vigore delle norme sulla Net Neutrality. Da oggi entrerà, dunque, in vigore la disciplina sulla neutralità della Rete. Un duro colpo per le aziende che operano nel campo delle telecomunicazioni e per l'amministrazione Obama, che ha visto rigettare la sua richiesta di rinvio dell'entrata in vigore delle regole sulla Net Neutrality.
