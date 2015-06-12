Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Net Neutrality: bando al web a due velocità, norme subito in vigore

Redazione Avatar

di Redazione

12/06/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Nessun rinvio della disciplina sulla Net Neutrality, ovvero la neutralità della Rete. Bando al web a due velocità, dunque. Stoccata della Corte d'appello del Distretto di Columbia all'amministrazione Obama. Nessun rinvio dell'entrata in vigore delle norme sulla Net Neutrality. Da oggi entrerà, dunque, in vigore la disciplina sulla neutralità della Rete. Un duro colpo per le aziende che operano nel campo delle telecomunicazioni e per l'amministrazione Obama, che ha visto rigettare la sua richiesta di rinvio dell'entrata in vigore delle regole sulla Net Neutrality.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Mika, "No place in heaven" uscirà il 15 giugno: "Last party" dedicata a Freddie Mercury

Articolo Successivo

Roma, troppi profughi alla stazione Tiburtina: arriva Polizia

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022