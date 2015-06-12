Roma, troppi profughi alla stazione Tiburtina: arriva Polizia
di Redazione
12/06/2015
Il problema immigrazione, a Roma e Milano, è diventato veramente serio. Ieri, a pochi metri della stazione Tiburtina, a Roma, i poliziotti hanno identificato diversi etiopi ed eritrei, spedendoli all'ufficio immigrazione. Alla vista degli agenti, tantissimi profughi (circa un centinaio) che si trovavano da giorni nei pressi della stazione Tiburtina si sono dati alla fuga. Alcuni migranti hanno addirittura opposto resistenza. Molti profughi sono stati fermati e assistiti dai volontari della Croce Rossa Italiana. "Queste persone presentano malattie dermatologiche, presentano ustioni provocate dalla nafta dei barconi o ferite da arma da fuoco non curate... Abbiamo circa 60 pazienti al giorno", dicono i volontari della CRI.
