New York, aggredisce poliziotti con accetta: fermato

Negli Usa è massima allerta contro il terrorismo dopo l'episodio avvenuto nelle ultime ore in Canada. A New York, un 32enne ha aggredito due poliziotti, con un'accetta, mentre stavano sorvegliando le vie del Queens. L'aggressore si chiama Zale Thompson ed ha 32 anni. Pare che sul profilo Facebook di quest'ultimo ci fosse la foto di un guerriero islamico. La circostanza fa ritenere che l'aggressione abbia il terrorismo come movente.

I poliziotti hanno accertato che Thompson era stato espulso, anni fa, dalla Marina. "La vicenda non è considerata al momento un atto terroristico, in quanto siamo ancora nella fase iniziale delle indagini", recita una nota dell'Fbi.

L'intelligence americana ha confermato che dopo l'episodio si è reso necessario "aumentare il livello di guardia tra le forze dell'ordine e nel governo contro attacchi casuali, soprattutto dopo l'attentato al Parlamento di Ottawa, dove un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un soldato".