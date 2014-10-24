Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

New York, aggredisce poliziotti con accetta: fermato

Redazione Avatar

di Redazione

24/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Negli Usa è massima allerta contro il terrorismo dopo l'episodio avvenuto nelle ultime ore in Canada. A New York, un 32enne ha aggredito due poliziotti, con un'accetta, mentre stavano sorvegliando le vie del Queens. L'aggressore si chiama Zale Thompson ed ha 32 anni. Pare che sul profilo Facebook di quest'ultimo ci fosse la foto di un guerriero islamico. La circostanza fa ritenere che l'aggressione abbia il terrorismo come movente.

I poliziotti hanno accertato che Thompson era stato espulso, anni fa, dalla Marina. "La vicenda non è considerata al momento un atto terroristico, in quanto siamo ancora nella fase iniziale delle indagini", recita una nota dell'Fbi.

L'intelligence americana ha confermato che dopo l'episodio si è reso necessario "aumentare il livello di guardia tra le forze dell'ordine e nel governo contro attacchi casuali, soprattutto dopo l'attentato al Parlamento di Ottawa, dove un uomo ha aperto il fuoco uccidendo un soldato".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

X Factor, live quinta edizione iniziati. Mika: "Scelte rischiose per stupire"

Articolo Successivo

Pasta assolta: fa bene alla salute e non fa ingrassare

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

Vasto attacco aereo russo sull'Ucraina

05/10/2025

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

Come visitare la foresta amazzonica: consigli per farlo in sicurezza

06/01/2023

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

Olimpiadi 2016: vice console russo uccide criminale

05/08/2016