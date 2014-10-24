Pasta assolta: fa bene alla salute e non fa ingrassare

Pastofili in festa. La pasta fa bene alla salute e non fa ingrassare. Inoltre, il glutine presente in tale alimento non costituisce un'insidia per chi non è affetto da celiachia. A sfatare un falso mito sulla pasta sono gli esperti.

Maccheroni, fusilli ed altri tipi di pasta sono i protagonisti del World Pasta Day, evento organizzato dall'International Pasta Organization, che si svolgerà a Buenos Aires. Ha dato il suo contributo, in sede di organizzazione dell'evento, anche l’Associazione delle industrie del dolce e della pasta italiane.

Ricordiamo che la pasta fa parte del Patrimonio immateriale dell'umanità. "Questo alimento, con i suoi carboidrati complessi a lento assorbimento, evita all’organismo bruschi e repentini picchi glicemici e, rispetto ad altri alimenti ricchi di zuccheri, garantisce un quasi immediato e prolungato senso di sazietà grazie alla presenza dell’amido. Grazie al suo basso indice glicemico riduce la possibilità di situazioni prediabetiche. Inoltre, i carboidrati complessi sono indicati anche per chi soffre di pressione alta. L'amido, infatti, se abbinato ad alimenti di origine vegetale, apporta un basso introito di sodio", ha dichiarato il nutrizionista Pietro Antonio Migliaccio.