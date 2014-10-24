X Factor, live quinta edizione iniziati. Mika: "Scelte rischiose per stupire"

Ieri sera sono iniziati i live della quinta edizione di X Factor. C'è grande attesa di vedere i quattro giudici e loro team sfidarsi sul palco con entusiasmanti canzoni.

Sul palco si sfideranno concorrenti eccentrici, stranieri, disoccupati che cercano di cambiare vita e persone strambe. I giudici hanno deciso di puntare su tali soggetti. Uno di loro diventerà una famosa popstar italiana. Chissà chi sarà?

A capitanare la squadra degli 'over 25' è Mika, che ha detto: "Ho promesso alla mia squadra che avremmo sfatato l'idea per la quale gli over 25 sono in gara solo per mantenere un equilibrio demografico tra gli sfidanti. Farò scelte rischiose per stupire".