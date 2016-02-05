New York, Gru Crolla a Manhattan: un Morto

Un'altra tragedia scuote New York. Stavolta non si tratta di attentati ma di un incidente. Una gigantesca gru è crollata a Manhattan. Il bilancio parla di una vittima e 15 feriti

"Potrebbe essere stato un errore, oppure un'avaria delle apparecchiature. Le immagini della scena fanno pensare che la gru sia attorcigliata. Si tratta di un lungo blocco. Era veramente una grossa gru, quindi il rischio di incidenti e imprevisti era elevato".

"La gru rossa, mentre cadeva, ha colpito un edificio e si è appoggiata su alcune linee elettriche".

L'incidente è avvenuto, per la precisione, in un punto non molto lontano da Ground Zero. La grossa gru è caduta improvvisamente, investendo macchine ed altri veicoli.e ritraggono la gru rossa sulla macchine. Pare che molte persone siano rimaste intrappolate nei veicoli. Il personale del New York Fire Department ha reso noto che due persone sono in gravi condizioni. E' stato veramente forte l'impatto tra la gru e l'asfalto, causando l'interruzione temporanea dell'acqua a Worth Street e West Broadway nonché del gas. Thomas Von Essen, commissario della FDNY, ha rivelato durante un'intervista che ancora è molto presto per conoscere la causa del crollo della gru:Un testimone, Sean Campbell, ha detto:La ditta che noleggia gru, la, non ha rilasciato commenti in merito alla tragedia, non precisando neanche se la gru fosse in azione al momento del crollo. La società si definisce, sul suo sito web, leader di New York nel noleggio gru. Un testimone ha detto che l'evento ha scioccato non poco. Anche i poliziotti e i vigili del fuoco, una volta arrivati sul luogo del crollo, sono rimasti allibiti. La gru è così lunga che se ci si pone vicino a un'estremità non si riesce a vedere l'altra. Sembra che la gru fosse in azione da circa una settimana.: una gru della "Crane King" cedette all'improvviso: due operai persero la vita e i loro familiari, dopo un lungo processo, ottennero un cospicuo risarcimento.