Elton John Suona Pianoforte alla Stazione di Londra per Promuovere "Wonderful Crazy Night"

Il cantautore britannico Elton John ha deciso di promuovere in modo originale il suo nuovo album "Wonderful Crazy Night": suonando il pianoforte alla stazione di St Pancras, a Londra

"Godetevi questo piano, è un regalo".

"Francesco sta facendo un grande lavoro per evitare che siano esclusi dalla società i malati e i diversi. A dire il vero, Francesco sta facendo un grande lavoro anche all'interno del Vaticano, dove però il processo di cambiamento è molto lento".

Ha sbalordito tutti, ieri, il Baronetto mentre si esibiva alla stazione inglese. Certo, la performance non era fine a se stessa ma mirata alla promozione del nuovo e atteso disco della popstar britannica, che è uscito proprio oggi. Al termine dell'esibizione alla stazione St Pancras, Elton ha donato il pianoforte apponendo la seguente dedica:John è uno dei cantanti britannici più famosi al mondo, che ha realizzato 33 album nell'arco della sua carriera.. Si tratta di un'opera comprendente 10 brani inediti, scritti assieme a storici collaboratori. Il nuovo capolavoro del cantante di "Candle in the wind" è stato anticipato dall'omonimo "Wonderful Crazy Night", e dai singoli "Blue Wonderful" e "Looking Up". Nei prossimi mesi Elton John si esibirà in numerose città nel corso del suo nuovo tour, che toccherà anche l'Italia (). L'artista sarà, inoltre, uno dei super ospiti al prossimo Festival di Sanremo, che aprirà i battenti martedì prossimo. La popstar britannica, gay dichiarato, convive da tanti anni con David Furnish: i due hanno adottato bimbi e sono fervidi paladini del diritto delle coppie gay ad adottare. Elton ha detto durante una recente intervista che il suo compagno l'ha reso molto felice e, grazie a lui, ha una vita serena. Anche nella vita di un cantautore ricco e famoso come il Baronetto inglese, però, ci sono stati momenti bui. Nella prima canzone di "Wonderful Crazy Night",, si accenna a quella fase non molto felice. Vi sembrerà strano ma uno degli uomini che più ammira, oggi, John è proprio Papa Francesco: