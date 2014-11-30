New York, Mario Cuomo in ospedale: problemi al cuore

Ansia, a New York, per le condizioni di salute di Mario Cuomo ex governatore dello stato di New York, visto che è stato ricoverato in ospedale per problematiche cardiache.

"E' di buon umore e ringrazia tutti per il sostegno e gli auguri", ha reso noto l'ufficio del figlio, Andrew Cuomo, attuale governatore. L'82enne Mario Cuomo ha ricoperto la carica di governatore dello Stato di New York dal 1983 al 1994.

Non possiamo che augurare a Mario una pronta ripresa!