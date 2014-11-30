Maurizio Mattioli affranto per morte moglie: "Ha sofferto troppo"

Il comico Maurizio Mattioli è in lutto per la morte della moglie Barbara, 'Bambi', la donna con cui aveva trascorso gli ultimi 37 anni della sua vita.

Barbara è deceduta lo scorso 15 ottobre, dopo un'agonia durata svariati giorni. Mattioli, ospite di Verissimo, si è commosso raccontando le sofferenze della sua compagna di vita.

“Barbara ha avuto un incidente sette anni fa ed è rimasta paralizzata e da lì è cominciato il calvario. Abbiamo girato l’Italia alla ricerca di una soluzione, abbiamo trovato brave persone e tanti millantatori, ma le ho volute provare tutte, senza lasciare nulla di intentato... Mia moglie è scomparsa il 15 ottobre, dopo aver sofferto ingiustamente per sette anni. Io sono un uomo di fede, la morte ci può stare, ma la sofferenza non la capisco. Le piaghe, le ferite che non si rimarginavano a causa del diabete, lei mi guardava e mi faceva capire che voleva andarsene, voleva smettere di soffrire, forse sarebbe stato meglio morisse qualche giorno prima. E io stavo lì e non potevo fare nulla. Avrei spaccato il mondo per non farla soffrire e invece ero impotente. qualcuno ha voluto che soffrisse cose. Prego di rivederla, anzi mi convinco sempre di più che la rivedrò”, ha rivelato Maurizio Mattioli che, ora, non riesce a sopportare la solitudine.