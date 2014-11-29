Loading...

Marine Le Pen loda Matteo Salvini: "Uomo estremamente coraggioso"

29/11/2014

Marine Le Pen si inchina a Matteo Salvini e lo ammira per la sua grande attitudine a lavorare e convincere.

Durante il 15esimo Congresso di Front National, a Lione, Marine Le Pen ha reso noto che Salvini è uno dei suoi più importanti alleati: "E' un uomo estremamente coraggioso, ha impresso una svolta nazionale che domani rimetterà la Lega Nord al centro della vita politica italiana".

"Lui ha un’energia assolutamente travolgente, anch’io talvolta resto in estasi davanti alla sua capacità di convinzione e alla sua capacità di lavorare", ha aggiunto Marine, riferendosi al leader della Lega Nord.

