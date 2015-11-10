Home Attualità New York, Quadro Modigliani Venduto per oltre 170 Milioni: Record

di Redazione 10/11/2015

Un quadro di Amedeo Modigliani, ritraente una donna nuda su un letto, intitolato 'Nu' couche' è stato battuto al prezzo record di 170,4 milioni di dollari. Mai era stata pagata una somma del genere per un dipinto del celebre pittore italiano L'opera di Modigliani è stata aggiudicata dopo 9 minuti di rilanci continui presso la casa d'aste newyorkese Christie's e fa parte di un gruppo di nudi che l'artista italiano realizzò per il mercante d'arte polacco Leopold Zborowski, che nel 1917 (anno in cui venne realizzato il quadro) si trovava a Parigi. Mai, finora, 'Nu couche' era stato messo all'asta. All'opera erano interessate molte persone, ovviamente ricche. Il dipinto di Modigliani fece parlare molto di sé, all'epoca, per quella donna, totalmente nuda, ritratta. Tantissime persone, incuriosite, accorsero presso la vetrina del gallerista Berthe Weill, a Parigi, per ammirare l'opera. Dovettero intervenire i poliziotti per riportare la situazione alla normalità. Oltre al quadro di Modigliani è stato venduto per 95 milioni di dollari "The nurse", dipinto di Roy Lichtenstein nel 1964. Lichtenstein è considerato un grande esperto della pop art. Grande soddisfazione per l'Italia e l'arte italiana.

