Vanna Marchi, Stefania Nobile a La Zanzara: "Niente Truffe, Erano Tutti Coglioni"

di Redazione 10/11/2015

Stefania Nobile, figlia di Vanna Marchi, non si è pentita minimamente di aver truffato tantissime persone, anzi, secondo lei, non c'è stata nessuna truffa. La Nobile ha rilasciata una lunga intervista a La Zanzara, celebre programma radiofonico condotto da Davide Parenzo e Giuseppe Cruciani Vanna Marchi, celebre teleimbonitrice degli anni '80 e '90 ha da poco terminato di scontare la sua pena per truffa, associazione a delinquere e bancarotta fraudolenta. Qualche giorno fa, le è stata concessa dal tribunale di Sorveglianza la liberazione anticipata. La Marchi ha passato molto tempo in carcere ma, a quanto, pare la figlia Stefania non si è pentita minimamente; anzi attacca tutto e tutti. Nel corso dell'intervista a La Zanzara, Stefania Nobile ha replicato così a tutti coloro che l'accusano, assieme alla madre, di essere delle delinquenti: "Noi criminali? La differenza tra le 'Vanne Marchi', come ci chiamano, e i criminali di oggi è che noi chiedevamo i soldi e ce li davano. Adesso, invece, se li prendono e basta. Eravamo meglio noi. E se io ti chiedo i soldi e tu me li dai, il coglione sei tu". La Nobile, insomma, non sembra proprio mortificata per tutto quello che ha fatto, sottolineando che lei e la madre hanno pagato il conto con la giustizia, a differenza di altri soggetti che escono in tempi record dal carcere e poi se ne vanno in discoteca. Ogni riferimento a fatti o persone è puramente casuale.

