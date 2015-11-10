Loading...

Carne Grigliata Provoca Cancro ai Reni? Barbecue Favorisce Rilascio Ammine Eterocicliche

10/11/2015

Nelle scorse settimane, l'Oms aveva lanciato l'allarme carne rossa ed insaccati, alimenti che favorirebbero l'insorgenza di tumori. L'Organizzazione, visto il polverone sollevato, ha cercato poi di minimizzare sottolineando che il pericolo c'è solo in caso di consumo smodato. Ora, sul banco degli imputati, invece, finisce la carne grigliata

  Un team di studiosi dell'Università del Texas non attacca la carne rossa ma le modalità di cottura. In particolare, la carne grigliata aumenterebbe il rischio di cancro ai reni. Duro colpo, dunque, per gli abitanti del Texas e per tutti quelli che amano cuocere la carne con barbecue e griglie varie. Secondo gli esperti texani, cuocere la carne su grill e barbecue favorisce la liberazione di sostanze nocive, denominate ammine eterocicliche, che danneggiano particolarmente i reni. Il rischio di un cancro, dunque, aumenta considerevolmente. Lo studio americano, in realtà, non stupisce molto, poiché già in passato era stato puntato l'indice verso le modalità di cottura della carne. Cuocere carne e pesce ad alte temperature, infatti, non è molto salutare. I ricercatori americani, però, hanno scoperto che i reni si affaticano molto quando viene consumata carne grigliata. Le fiamme del barbecue, a quanto pare, causano modificazioni chimiche della carne che non fanno certamente bene ai reni.    
