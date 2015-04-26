Loading...

New York, Renzo Piano progetta Whitney Museum: inaugurazione a maggio

26/04/2015

Uno dei più grandi architetti al mondo è senza dubbio il genovese Renzo Piano, che ha progettato opere stupende in tutto il mondo. L'ultima è il Whitney Museum di New York, museo che verrà inaugurato il prossimo 1° maggio.

Il museo newyorkese ospita più di 600 opere d'arte e 22.000 oggetti, sorgendo in una zona della 'Grande Mela' che Piano conosce bene. Il Whitney venne inaugurato, originariamente, nel 1930, su iniziativa di Gertude Vanderbilt Whitney. Nella struttura dovevano essere allestite opere di artisti autorevoli ed emergenti.

Le innovative gallerie progettate da Piano accoglieranno manifestazioni di danza, retrospettive temporanee e proiezioni.

