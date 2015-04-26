Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Volkswagen, Piech si dimette: contrasto con Winterkorn

Redazione Avatar

di Redazione

26/04/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Colpo di scena in casa Volkswagen. Il presidente del consiglio di sorveglianza del Gruppo, Ferdinand Piech, ha deciso di rassegnare le sue dimissioni.

La notizia è stata riportata dalla stessa Volkswagen, mediante un comunicato. Il ruolo di Piech lo ricoprirà temporaneamente Berthold Huber.

Il motivo delle dimissioni di Piech sarebbe legato al contrasto con l'amministratore delegato Martin Winterkorn in merito al futuro dell'azienda. Piech, nipote di Ferdinand Porsche, avrebbe voluto creare una nuova vettura low cost. Molti, però, si sono schierati dalla parte di Wintekorn ed hanno portato Piech a dimettersi.

In passato Piech ha lavorato nei team Audi e Porsche, quindi ha una grande esperienza.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

New York, Renzo Piano progetta Whitney Museum: inaugurazione a maggio

Articolo Successivo

Belle Gibson ha mentito: non ha curato cancro con dieta vegetariana

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022