Volkswagen, Piech si dimette: contrasto con Winterkorn

Colpo di scena in casa Volkswagen. Il presidente del consiglio di sorveglianza del Gruppo, Ferdinand Piech, ha deciso di rassegnare le sue dimissioni.

La notizia è stata riportata dalla stessa Volkswagen, mediante un comunicato. Il ruolo di Piech lo ricoprirà temporaneamente Berthold Huber.

Il motivo delle dimissioni di Piech sarebbe legato al contrasto con l'amministratore delegato Martin Winterkorn in merito al futuro dell'azienda. Piech, nipote di Ferdinand Porsche, avrebbe voluto creare una nuova vettura low cost. Molti, però, si sono schierati dalla parte di Wintekorn ed hanno portato Piech a dimettersi.

In passato Piech ha lavorato nei team Audi e Porsche, quindi ha una grande esperienza.