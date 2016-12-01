Home Uomini e Donne News UeD: Giulia De Lellis hot su GQ

di Redazione 01/12/2016

Giulia De Lellis è decisamente la donna del momento. Dopo il lungo corteggiamento e la storia d’amore con l’ex tronista Andrea Damante, dopo essere diventata una presenzialista in tv, tra ospitate a Mattino 5, Pomeriggio 5 e Grande Fratello Vip, adesso le news di Uomini de Donne segnalano che la ragazza romana ha deciso di tirare fuori anche il suo lato sexy con un servizio decisamente hot sulla rivista GQ Italia. Una serie di scatti nei quali, come si scopre con le foto pubblicate in anteprima, Giulia De Lellis si mostra molto sensuale mettendo in bella evidenza sia il suo lato B e il suo generoso décolleté, anche se non c’è nulla di volgare grazie alla mano di un professionista come Davide Ambroggio, uno dei più ricercati per questo genere di servizi che mescolano moda e sensualità. Secondo il fotografo l’ex corteggiatrice è stata molto professionale e si è lasciata guidare e senza problemi e alla fine ne è uscito un risultato che ha soddisfatto tutti e che ora toccherà ai lettori della rivista giudicare. Ma nell’occasione Giulia ha anche svelato un retroscena di Uomini e Donne che fino ad ora era rimasto nascosto: “Avevo già un biglietto per Londra e una stanza pagata perché volevo fare un’esperienza all’estero. Poi ho visto lui a Uomini e Donne e sono rimasta fulminata”. E tutti sappiamo come è andata a finire.

