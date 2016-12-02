Home Uomini e Donne News UeD: Clarissa e Federico, primi scatti insieme

News UeD: Clarissa e Federico, primi scatti insieme

di Redazione 02/12/2016

Ancora non ci sono certezze sulla data in cui verrà trasmessa la puntata della prima scelta stagionale, ma le ultime news di Uomini e Donne confermano che da quando stanno insieme, anche se ufficialmente non si deve sapere, Clarissa Marchese e Federico Gregucci non si sono ancora praticamente mollati un attimo e adesso cominciano ad arrivare anche le prime prove. Nelle ultime ore infatti, nonostante per motivi di contratto Clarissa Marchese e Federico Gregucci non possano ancora farsi vedere insieme almeno fino a quando non andrà in onda la puntata della loro scelta, in realtà hanno dato più di un indizio. Prima è spuntata una foto insieme, anche se in realtà si vede soltanto una porzione del viso. Successivamente la fanpage ufficiale della tronista ha condiviso altre foto scattate per le via di Roma da alcuni fans: si vedono i due ragazzi in un negozio, mentre passeggiano abbracciati, mentre si baciano. Tecnicamente non è stata Clarissa e nemmeno Federico a caricarle, ma qualcuno ha storto il naspo perchè in passato non era mai stato permesso alle coppie di mostrarsi in pubblico quando ancora non si era vista la loro uscita da Uomini e Donne. Sono cambiate le regole, i due ragazzi hanno avuto un’esenzione speciale oppure più semplicemente hanno fatto di testa loro e adesso qualcuno nella redazione del programma sarà anche arrabbiato? Nei prossimi giorni ne sapremo di più.

