UeD News: Manuel Vallicella tronista, lo dice Damante

di Redazione 17/10/2016

Manuel Vallicella nuovo tronista? Il pubblico lo invoca da tempo e avrebbe voluto già vederlo a settembre, quando è cominciata la nuova stagione, ma le news di Uomini e Donne confermano che piuttosto potrebbe succedere nei prossimi mesi, al massimo a gennaio, quando ci sarà il ricambio tra gli attuali tronisti e quelli nuovi. Una conferma indiretta nelle ultime ore è arrivata anche da chi conosce bene l’ambiente di Uomini e Donne, Andrea Damante. L’ex tronista infatti ha parlato con Asia Nuccetelli della sua esperienza nel people show di Maria De Filippi, perché la figlia di Antonella Mosetti è molto interessata a quello che succede in quel programma. E si è lasciato scappare che secondo lui uno dei prossimi tronisti sarà proprio Manuel Vallicella che avrà così una nuova occasione dopo essere stato fino a pochi mesi fa corteggiatore di Ludovica Valli che alla fine gli preferì Fabio Ferrara. In effetti Andrea e Manuel si conoscono piuttosto bene perché, oltre ad abitare entrambi a Verona, fanno parte della stessa agenzia e quindi evidentemente le informazioni in possesso di Damante sono molto fresche. Una news di UeD che ha subito mandato in visibilio tutti i fans dell’ex corteggiatore, uno dei personaggi più amati nell’ultima stagione del programma. Lui per ora aveva rinunciato per stare vicino alla mamma malata, commuovendo il pubblico, ma forse finalmente è arrivato il suo momento.

