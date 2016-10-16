News UeD: Trono Over, il triangolo sta scoppiando
di Redazione
16/10/2016
La nuova registrazione del Trono Over ha mescolato ancora una volta le carte, ma al centro c’è sempre lo strano triangolo tra Gemma Galgani, Marco Firpo e Giorgio Manetti. Tutto è cominciato, come dicono le anticipazioni di Uomini e Donne, alla fine dell’ultima puntata con una scena che abbiamo visto più volte in passato: Gemma in lacrime dopo il rifiuto di Marco di cenare con lei. Firpo la ritiene tropo complicata e vorrebbe conoscerla a fondo ma senza sentirsi obbligato a prendersi impegni futuri e per questo non ha voluto partecipare alla cena. Alla fine però Marco Firpo, come confermano le news di UeD, ha raggiunto la dama a Torino per chiarire con lei ma Gemma Galgani non è rimasta soddisfatta: l’ha trovato freddo nei suoi confronti anche se lui si giustifica dicendo che è naturale dopo quanto successo ultimamente. Ma quando Tina chiede al cavaliere spezzino se siano entrati più nell’intimità, lui nega e dice di essere contento di non avere insistito. A quel punto Gemma sbotta con un “Basta così” che chiude ogni discussione tra di loro. In realtà però non è ancora finita, perché anche Giorgio vuole dire la sua e dice di vedere Gemma stanca. Un commento che scatena Marco, perché lui si sente si essere una seconda scelta: all’affascinante fiorentino era sempre concesso tutto e la sopportazione di Gemma era eterna, con lui invece non è così. Manetti per stemperare la tensione gli consiglia di farle bere anche solo mezzo bicchiere di vino, così la donna si lascia andare, ma l’aria resta tesa.
