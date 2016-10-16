Home Gossip News UeD: Trono Over, il triangolo sta scoppiando

News UeD: Trono Over, il triangolo sta scoppiando

di Redazione 16/10/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La nuova registrazione del Trono Over ha mescolato ancora una volta le carte, ma al centro c’è sempre lo strano triangolo tra Gemma Galgani, Marco Firpo e Giorgio Manetti. Tutto è cominciato, come dicono le anticipazioni di Uomini e Donne, alla fine dell’ultima puntata con una scena che abbiamo visto più volte in passato: Gemma in lacrime dopo il rifiuto di Marco di cenare con lei. Firpo la ritiene tropo complicata e vorrebbe conoscerla a fondo ma senza sentirsi obbligato a prendersi impegni futuri e per questo non ha voluto partecipare alla cena. Alla fine però Marco Firpo, come confermano le news di UeD, ha raggiunto la dama a Torino per chiarire con lei ma Gemma Galgani non è rimasta soddisfatta: l’ha trovato freddo nei suoi confronti anche se lui si giustifica dicendo che è naturale dopo quanto successo ultimamente. Ma quando Tina chiede al cavaliere spezzino se siano entrati più nell’intimità, lui nega e dice di essere contento di non avere insistito. A quel punto Gemma sbotta con un “Basta così” che chiude ogni discussione tra di loro. In realtà però non è ancora finita, perché anche Giorgio vuole dire la sua e dice di vedere Gemma stanca. Un commento che scatena Marco, perché lui si sente si essere una seconda scelta: all’affascinante fiorentino era sempre concesso tutto e la sopportazione di Gemma era eterna, con lui invece non è così. Manetti per stemperare la tensione gli consiglia di farle bere anche solo mezzo bicchiere di vino, così la donna si lascia andare, ma l’aria resta tesa.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp