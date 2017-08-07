Home Uomini e Donne News UeD: Soleil, dolce dedica d'amore a Luca

di Redazione 07/08/2017

Luca Onestini e Soleil Sorgè sono certamente una delle coppie di Uomini e Donne più chiacchierate dell'estate ed è così fin dal momento della scelta fatta dall'ex tronista bolognese. Il pubblico avrebbe preferito Giulia Latini, lui ha puntato sulla modella italo-americana e non passa settimana senza voci di possibili litigi o crisi in atto tra i due, nonostante le ultime immagini raccontino ben altro. Forse anche per questo nelle ultime ore Soleil, lontana dal suo compagno che doveva tenere fede ad alcuni impegni di lavoro, ha voluto dedicargli via social un messaggio d'amore riprendendo una poesia di Francesco Sole. Con quei versi l'ex corteggiatrice conferma ancora una volta che si fiderà sempre del suo uomo, anche se dovessero commettere degli errori, perché fra tutti ha scelto lui e non importa la distanza oppure in giorni in cui non riescono a vedersi. Parole che Luca ha letto subito, si è emozionato e così é passato poco per la sua risposta: “E poi leggi certe dediche e ti si apre il cuore #Bimba”. Quindi nella coppia di Uomini e Donne, a dispetto dei molti haters, funziona ancora tutto benissimo anche se in vista ci sono cambiamenti importanti. In base infatti alle ultime anticipazioni tv sul Grande Fratello Vip 2017 nel cast dei concorrenti potrebbe entrare anche Luca, 'sponsorizzato' da Cristiano Malgioglio. La permanenza nella Casa più spiata d'Italia servirà all'ex tronista per farsi conoscere meglio dal pubblico oppure servirà ad incrinare le certezze nel loro rapporto?

