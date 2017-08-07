Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

News UeD: Soleil, dolce dedica d'amore a Luca

Redazione Avatar

di Redazione

07/08/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Luca Onestini e Soleil Sorgè sono certamente una delle coppie di Uomini e Donne più chiacchierate dell'estate ed è così fin dal momento della scelta fatta dall'ex tronista bolognese. Il pubblico avrebbe preferito Giulia Latini, lui ha puntato sulla modella italo-americana e non passa settimana senza voci di possibili litigi o crisi in atto tra i due, nonostante le ultime immagini raccontino ben altro. Forse anche per questo nelle ultime ore Soleil, lontana dal suo compagno che doveva tenere fede ad alcuni impegni di lavoro, ha voluto dedicargli via social un messaggio d'amore riprendendo una poesia di Francesco Sole. Con quei versi l'ex corteggiatrice conferma ancora una volta che si fiderà sempre del suo uomo, anche se dovessero commettere degli errori, perché fra tutti ha scelto lui e non importa la distanza oppure in giorni in cui non riescono a vedersi. Parole che Luca ha letto subito, si è emozionato e così é passato poco per la sua risposta: “E poi leggi certe dediche e ti si apre il cuore #Bimba”. Quindi nella coppia di Uomini e Donne, a dispetto dei molti haters, funziona ancora tutto benissimo anche se in vista ci sono cambiamenti importanti. In base infatti alle ultime anticipazioni tv sul Grande Fratello Vip 2017 nel cast dei concorrenti potrebbe entrare anche Luca, 'sponsorizzato' da Cristiano Malgioglio. La permanenza nella Casa più spiata d'Italia servirà all'ex tronista per farsi conoscere meglio dal pubblico oppure servirà ad incrinare le certezze nel loro rapporto?
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Temptation Island 2017, Ruben difende ancora Francesca

Articolo Successivo

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma e Marco tornano?

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

Le quattro cose che gli uomini trovano più attraenti in una donna

28/03/2025

I passatempi preferiti degli italiani

I passatempi preferiti degli italiani

25/11/2020

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

Estetica maschile: come è cambiata nel corso dei decenni

25/02/2020