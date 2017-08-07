Home Gossip Uomini e Donne anticipazioni: Gemma e Marco tornano?

di Redazione 07/08/2017

Li abbiamo lasciati innamorati e felici alla fine delle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Così hanno anche cominciato l'estate, Gemma Galgani e Marco Firpo, che però negli ultimi tempi hanno offerto notizie contrastanti ai loro fans, tanto che ormai molti pensano ad una rottura in corso e ad una separazione che si consumerà negli studi del dating show di Canale 5 non appena riprenderà ufficialmente la stagione. Le ultime news di UeD in effetti confermano che da più di un mese non ci sono immagini della coppia insieme e soprattutto che Marco sembra essere letteralmente sparito dalle pagine social mentre al contrario Gemma come al solito non smette ci aggiornare con tanta regolarità i suoi fans. Dino a qualche tempo fa capotava sovente che su Facebook o Instagram la Galgani mandasse un messaggio speciale al suo compagno, ma negli ultimi tempi non è successo così come sembra molto sospetto il silenzio totale da parte del 'cavaliere' ligure. In più, ogni volta che qualcuno prova a chiedere notizie e spiegazioni alla storica 'dama' torinese, lei riesce sempre ad evitare l'argomento virando su altro. Eppure un paio di settimane fa quando Gemma era stata come ospite a #Estate, il talk show condotto da Alfonso Signorini, il venerdì sera su Canale 5, ad una precisa domanda sul matrimonio con Marco non si era tirata indietro commentando però che sarebbe stato il caso di chiederlo al suo fidanzato, facendo capire che forse lui non si sentiva ancora pronto. Ora Firpo romperà il silenzio dando tutte le spiegazioni che il pubblico chiede, oppure continuerà a rimanere isolato e lontano dal pubblico?

