Home Attualità Nicholas Cage restituisce scheletro T-Rex a Mongolia: lo pagò 276.000 dollari

Nicholas Cage restituisce scheletro T-Rex a Mongolia: lo pagò 276.000 dollari

di Redazione 23/12/2015

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

C'è chi non ha soldi per mangiare e chi, come l'attore americano Nicholas Cage, ha così tanti soldi da permettersi di acquistare lo scheletro di un gigantesco T-Rex. Ora, però, l'attore dovrà restituire il prezioso reperto alla Mongolia, dove venne trafugato Nicholas Cage comprò lo scheletro del T-Rex presso la I.M. Chait, nota galleria d'arte di Beverly Hills, sborsando la bellezza di 276.000 dollari. L'attore ricevette, ovviamente, un certificato d'autenticità. Si vocifera che era interessato ad acquistare lo scheletro anche Leonardo Di Caprio, ma l'interprete di "The Family Man" ebbe la meglio. Le autorità mongole hanno fatto richiesta agli Stati Uniti di restituire l'importante reperto. Cage non rischia nessuna condanna; semmai a rischiare è la galleria dove acquistò lo scheletro del T-Rex. L'attore, nel momento dell'acquisto, non immaginava che il reperto fosse stato rubato in Mongolia. Adesso Nicholas Cage è pronto a restituire la carcassa del dinosauro. Non è la prima volta che la galleria d'arte di Beverly Hills vende ossa di dinosauro trafugate. In Mongolia, negli ultimi anni, sono stati scoperti molti resti di dinosauri, tra cui quelli acquistati dal celebre attore americano nel 2007. Non ci sono prove del fatto che Nicholas Cage fosse al corrente della provenienza illecita dello scheletro nel momento dell'acquisto, quindi non è perseguibile.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp